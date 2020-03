https://static.news.ru/photo/35b9c880-5b8f-11ea-8aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Исследователи пришли к выводу, что бактерии, которые имеют небольшие по сравнению с другими клетками своего вида размеры, лучше выживают при воздействии антибиотиков.

Как пишет Proceedings of the National Academy of Sciences, часто после стерилизации или воздействия противомикробных средств, часть популяции бактерий выживает и не размножается пока условия не станут лучше. На примере кишечной палочки учёные решили выяснить за счёт каких генетических механизмов поддерживается такая устойчивость. Они сравнили два штамма этого организма — дикого типа и HipQ.

В результате эксперты определили, что клетки, которые переживают неблагоприятные условия, не только размножаются медленнее бактерий дикого типа, но и имеют меньшую длину и медленнее растут.

Ранее NEWS.ru писал, что группа зарубежных учёных обнаружила новый природный антибиотик даробактин, способный бороться с грамотрицательными бактериями. Он вырабатывается в желудке паразитических червей-нематод.