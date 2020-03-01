Исследователи пришли к выводу, что бактерии, которые имеют небольшие по сравнению с другими клетками своего вида размеры, лучше выживают при воздействии антибиотиков.
Как
В результате эксперты определили, что клетки, которые переживают неблагоприятные условия, не только размножаются медленнее бактерий дикого типа, но и имеют меньшую длину и медленнее растут.
Ранее NEWS.ru писал, что группа зарубежных учёных обнаружила новый природный антибиотик даробактин, способный бороться с грамотрицательными бактериями. Он вырабатывается в желудке паразитических червей-нематод.
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