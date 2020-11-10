Учёные США получили вещество для борьбы с коронавирусом из организмов лам

https://static.news.ru/photo/2bbab394-23b7-11eb-9085-fa163e074e61_660.jpg Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency

Специалисты медицинской школы Университета Питтсбурга выделили из организма лам фрагменты антител к коронавирусу.

В рамках исследования ламе ввели белок-«шип» нового коронавируса и, спустя два месяца, её иммунная система стала вырабатывать зрелые антитела («нанотела») против вируса, передаёт Science.

Учёные идентифицировали нанотела, которые прочнее всего связываются с SARS-CoV-2 и являются более эффективными, чем другие. Антитела лам значительно меньше человеческих, а также стабильнее, что позволяет им эффективнее нейтрализовать коронавирус. В дальнейшем на их основе могут быть созданы препараты для лечения нового заболевания.

Как писал NEWS.ru, специалисты кафедры общей и биоорганической химии Курского государственного медицинского университета создали препарат, который ускоряет восстановление лёгких после COVID-19.