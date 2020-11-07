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Учёные из РФ создали препарат, очищающий лёгкие после коронавируса

17:51, 08 ноября 2020 75
Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты кафедры общей и биоорганической химии Курского государственного медицинского университета создали препарат, который ускоряет восстановление лёгких после COVID-19.

По словам доцента кафедры учебного заведения Леонида Ямпольского, изначально учёные хотели разработать средство, которое помогало восстановлению здоровья после ОРВИ и гриппа. Однако после начала пандемии коронавируса структуру лекарства было решено модифицировать, передаёт ТАСС.

В зависимости от тяжести заболевания препарат сможет сократить восстановление от COVID-19 на срок от двух до пяти дней. При этом температура человека снижается, а одышка устраняется, отмечает «Экономика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что группа японских учёных обнаружила в помёте летучих мышей, живущих на территории страны, вирус, похожий на коронавирус нового типа. Однако обнаруженная разновидность вируса не обладает способностью заражать людей, что было доказано клиническими испытаниями.

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