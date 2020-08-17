Учёные сообщили о главной уязвимости коронавируса

https://static.news.ru/photo/c2137458-e090-11ea-a966-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете сообщили о главной уязвимости коронавирусной инфекции нового типа.

Выяснилось, что самой «привлекательной мишенью» для лекарств в COVID-19 является протеаза Mpro. Это фермент, который принимает участие в репликационном механизме вируса. До этого эксперты уже работали с протеазой в рамках изучения коронавируса. Они использовали её для выявления различий между COVID-19 и SARS-CoV.

В настоящее время учёные выяснили, что в белке существует связь, с помощью которой можно заниматься разработкой новых стратегий в лечении инфекции. Ранее эта связь изучена не была.

По сообщению американских исследователей, одно из наиболее эффективно воздействующих на протеазу соединений — это эбселен, лекарственная молекула, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным свойством. Данная находка говорит о том, что существующие стратегии лечения коронавируса должны быть пересмотрены, сообщается в журнале Science Advances.

Как ранее писал NEWS.ru, подтвердить или опровергнуть слухи о том, что COVID-19 мог появиться ещё восемь лет назад в китайской провинции Юньнань можно только после исследований сыворотки крови у местных жителей. Об этом сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Поводом для комментария стала публикация в журнале The Sun. В статье вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон рассказали, что им удалось найти записи врача, который лечил горняков в Юньнани, которые заболели после того, как две недели расчищали шахту от фекалий летучих мышей. При этом симптомы у рабочих полностью совпадали с проявлениями коронавирусной инфекции.