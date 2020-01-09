https://static.news.ru/photo/ec4bcf4c-330f-11ea-a0e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные из Миннесотского университета надели на каракатицу 3D-очки. С помощью эксперимента им удалось выявить наличие стереоскопического зрения у этого вида.

Как объясняют исследователи, моллюскам необходимо просчитывать расстояние, чтобы занять выгодную позицию в ловле жертв. Для этого во время охоты они используют бинокулярное зрение. Отмечается, что моллюски высматривают жертву двумя глазами одновременно. Также они могут двигать органами независимо друг от друга, как хамелеоны. Однако во время охоты они используют глаза симметрично, пишет портал Ferra.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные провели прямую видеотрансляцию со дна океана. Исследователи показали, что происходит с китом после смерти.