Учёные разработали новый антибиотик на основе яда осы

Биологи из США и Бразилии сумели создать новый препарат на основе яда азиатской осы Vespula lewisii, убивающий устойчивые к другим антибиотикам бактерии.

Учёные смогли получить из яда насекомого высокотоксичный белок и сделать его безопасным для человека путём генетических модификаций. Результаты из разработок опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает РИА Новости.

Для лечения постоянно растущего числа лекарственно-устойчивых инфекций срочно необходимы новые антибиотики, а яды — неиспользованный источник потенциальных лекарств, — отмечает руководитель исследования, доцент кафедры психиатрии, микробиологии и биоинженерии Пенсильванского университета Сезар де ла Фуэнте.

Специалисты обнаружили, что одним из главных ингредиентов яда обитающего в Азии насекомого является пептид мастопаран-L (mast-L), он разрушает бактериальную мембрану и тем самым помогает уничтожать опасные бактерии.

Этот белок не опасен для человека в небольших дозах, но он разрушает эритроциты, а у некоторых людей может вызывать опасную аллергическую реакцию.

Исследователям удалось провести генетическую корректировку белка так, чтобы с одной стороны усилить его свойства в борьбе с опасными бактериями и в то же время сделать вещество более безопасным для человеческого организма.

Лабораторные опыты показали, что модифицированный вариант белка mast-MO защищает мышей от опасных инфекций без негативного воздействия на организм животных.

Принципы и подходы, которые мы использовали в этом исследовании, можно применить для понимания антимикробных и иммуномодулирующих свойств пептидных молекул и для создания новых методов лечения, — уверен руководитель исследования.

