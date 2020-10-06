Эндокринолог назвала несовместимые с антибиотиками продукты

https://static.news.ru/photo/771e9d30-07da-11eb-bf33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продукты, которые тяжело перевариваются, желательно исключить из рациона на время приёма антибиотиков. Такой совет дала эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

В своём аккаунте в Instagram она объяснила это необходимостью перевести желудок в щадящий режим.

Таким образом, следует избегать жирные, жареные, маринованные, солёные продукты, а также копчёности, колбасы, лук, чеснок, майонезы и прочие соусы. Кроме того, врач посоветовала на время лечения отказаться от сладких фруктов — например, бананов — и от натуральных фруктово-ягодных соков.

Очень хорошо употреблять продукты, содержащие аминокислоту метионин. Эта аминокислота является субстратом для органического и биохимического восстановления печени, — цитирует Павлову «Москва 24»

По словам медика, такая аминокислота содержится в красной икре, кальмарах, рыбе — например, скумбрии, минтае, судаке, щуке и горбуше. Кроме того, она есть в яйцах, твороге, сыре, чечевице и некоторых видах орехов — арахисе, фундуке, фисташках, грецких. Также метионин можно получить из мяса — баранины, говядины, индейки и курятины. Помимо этого, Павлова отметила важность употребления продуктов, содержащих растительную клетчатку.

Разнообразить рацион, отметила эндокринолог, помогут кисломолочные продукты — такие как йогурты без ягод и добавок, простокваша или кефир.

Врач также назвала главное правило, которого стоит придерживаться во время приема курса антибиотиков — пить много воды. Взрослому человеку рекомендовано выпивать не менее полутора литров в сутки, напомнила она.

Кроме того, подчеркнула Павлова, не следует принимать антибиотики без назначения врача.

Ранее, как писал NEWS.ru, она рассказала, что горячий чай может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, таких как рак пищевода. Она объяснила это тем, что такой напиток обжигает горло, что может привести к перерождению слизистых оболочек. Однако эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова с мнением врача не согласилась. Горячий напиток может вызвать ожог слизистой оболочки рта, но развитию онкологических заболеваний он не способствует, подчеркнула специалист.