Учёные рассказали, почему домашних мух так сложно убить

https://static.news.ru/photo/d1238a40-57f6-11eb-9a37-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты из Университета Кейс Вестерн Резерв американского штата Огайо установили, почему так сложно убить комнатных мух.

Раньше исследователи считали, что эти насекомые ловко укорачиваются от ударов за счёт хорошего зрения. Однако учёные из Соединённых Штатов опровергли это мнение, изучив задние короткие крылья мух, которые также называют жужжальцами.

Они не принимают участие в создании подъёмной силы, их роль заключается в вибрации, помогающей насекомым стабилизировать своё тело во время полёта, определяя вращение и корректируя движение.

При помощи жужжальцев мухи отталкиваются от поверхностей и взлетают в пять раз быстрее, чем не обладающие задними короткими крыльями насекомые. Речь идет о мухах вида Calyptratae. К ним относятся и так называемые домашние мухи, передаёт «Экономика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что поведение мух дрозофил, использующих движение своими глазами для регулировки полёта, привлекло внимание учёных. Исследователи хотят использовать его в робототехнике.