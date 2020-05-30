Учёные рассказали об уникальных мышах с человеческими генами

https://static.news.ru/photo/142a0ae6-a27e-11ea-97cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Учёный из Института биологии гена РАН Алексей Дейкин рассказал об уникальных трансгенных мышах с человеческими генами, которых вывели в России.

Мы закладываем систему с двумя человеческими генами — АСЕ2 и tmpcc2. На сегодняшний у нас есть эти «гуманизированные» мыши первого поколения. Они уникальные, в России получены впервые, в мире таких нет, — цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, для получения такого типа животных необходимо внести гены в ядро яйцеклетки. Однако на данный момент этот процесс не контролируется.

Мы знаем, что природа берёт вот этот чужеродный ген и встраивает его в геном с вероятностью где-то 20%, — добавил он.

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