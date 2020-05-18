Учёные рассказали о способности мозга отключать внешний мир во время сна

https://static.news.ru/photo/df01e32c-17ca-11ea-b27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lutz Wallroth/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследователи из австралийского университета Монаш совместно со своими французскими коллегами выяснили, что человеческий мозг во время быстрой фазы сна способен блокировать поступление информации из внешнего мира.

Чтобы узнать, как внешние раздражители влияют на человека во время отдыха, учёные предложили добровольцам поспать в лаборатории. При этом активность их мозга проверялась с помощью электроэнцефалограммы. Во время фазы быстрого сна им включали речь и просто хаотичные звуки.

В итоге выяснилось, что во время сна мозг записывает сигналы из внешнего мира, однако может их подавлять. Эту способность исследователи причислили к одним из защитных механизмов, передаёт Current Biology.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные из Фрайбургского университета Германии обнаружили, что дети лучше запоминают английскую лексику, если во время учёбы и сна зажигать ароматические палочки.