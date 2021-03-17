Учёные рассказали о мутациях, которые делают коронавирус неуязвимым

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Учёные из США проследили эволюционный путь коронавируса в организме человека с ослабленным иммунитетом за пять месяцев и установили, какие мутации помогают патогену становиться неуязвимым для защиты организма.

Большинство заражённых полностью излечиваются от коронавируса, однако те, у кого имеются аутоимунные заболевания, могут стать постоянными носителями вируса. Ослабленная иммунная система таких людей не в состоянии раз и навсегда уничтожить вирус, но она продолжает его атаковать, а вирус пытается перестроиться таким образом, чтобы избежать этой атаки, в результате чего мутирует.

Исследователи провели тщательный разбор эволюции коронавируса в организме человека с ослабленным иммунитетом. Этот пациент получал иммуносупрессивное лечение от аутоиммунного расстройства, и у него развилась хроническая инфекция.

В результате было обнаружено восемь мутаций в той части вирусной частицы, которая ответственна за проникновение в организм. Именно на неё, в основном, нацелены имеющиеся в мире лекарства против заражения. Стоит заметить, что подобные же изменения были замечены в особо агрессивных штаммах — британском и южноафриканском.

Кроме того, исследования показали, что благодаря мутациям вирус становится устойчив как к естественному иммунитету человека, так и к приобретённому, даже через вакцины. Тем не менее, скорее всего, против нового вида патогена будут эффективны препараты, которые нацелены на весь спайковый белок, а не только на его части.

Авторы отмечают, что главная мера, способная предотвратить развитие патогена, — скорейшая всеобщая вакцинация. Иначе, нынешние вакцины и методы лечения могут оказаться неэффективными против мутаций следующей волны коронавирусной инфекции, передаёт Cell.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников перечислил болезни, которые снижают эффективность вакцины против новой коронавирусной инфекции. Специалист подчеркнул, что для людей с хроническими заболеваниями и онкологией препарат не будет столь эффективен, как для полностью здоровых людей.