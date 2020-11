Учёные рассказали, что может смягчить удар коронавируса

https://static.news.ru/photo/2dc54a96-1ea8-11eb-a1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, которые в течение года прошли вакцинацию от гриппа, в большинстве случаев легче переносят коронавирусную инфекцию. К такому заключению пришла группа учёных из Университета Флориды.

Учёные проанализировали результаты более двух тысяч человек старше 18 лет, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Journal of the American Board of Family Medicine.

В частности, специалисты выяснили, что заразившиеся коронавирусом пациенты, которые не получали вакцину от гриппа, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу, и почти в 3,3 раза — в отделения интенсивной терапии.

