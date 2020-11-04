Учёные рассказали, что может смягчить удар коронавируса

Люди, которые в течение года прошли вакцинацию от гриппа, в большинстве случаев легче переносят коронавирусную инфекцию. К такому заключению пришла группа учёных из Университета Флориды.
Учёные проанализировали результаты более двух тысяч человек старше 18 лет,
В частности, специалисты выяснили, что заразившиеся коронавирусом пациенты, которые не получали вакцину от гриппа, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу, и почти в 3,3 раза — в отделения интенсивной терапии.
Ранее NEWS.ru писал, что представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала критическим нынешний этап пандемии коронавируса. В свою очередь американские учёные заявили, что COVID-19 стал более заразным из-за новых мутаций. А российский вирусолог Анатолий Альтштейн предрёк миру ещё полгода пандемии.