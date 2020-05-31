Учёные рассчитали параметры вакцин для будущих эпидемий COVID-19

https://static.news.ru/photo/7a21d22c-96f6-11ea-b377-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Эффективность вакцины от коронавируса должна быть не менее 70%. Только при таком условии человечеству удастся избежать второй волны коронавируса, считают американские эпидемиологи.

Предотвращение или подавление эпидемии SARS-CoV-2 без использования самоизоляции и других карантинных мер будет возможно только в том случае, если в первые три месяца её развития свыше 60% населения Земли получат вакцину, эффективность которой не будет ниже 70%, — говорится в статье в электронной библиотеке medRxiv.

Специалисты считают, что вакцины, защищающие только половину привитых людей, будут фактически бесполезными для борьбы с новыми эпидемиями. Кроме того, чем позже вакцину внедрят в жизнь, тем выше должен быть показатель эффективности, передаёт ТАСС.

В противном случае, предупреждают учёные, вакцинация лишь замедлит распространение вируса даже в тех случаях, когда число передач SARS-CoV-2 будет максимально низким. Эти расчёты, как надеются эксперты, помогут разработчикам вакцин оптимизировать их производство.

Ранее, как писал NEWS.ru, заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что сила второй волны коронавируса в России будет зависеть от наличия вакцины. По её словам, это напрямую повлияет на процент людей, у которых будет иммунитет к вирусу.