https://static.news.ru/photo/eea765e4-2b17-11ea-961b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press

Изменение направления Северо-Атлантического течения, которое может произойти в ближайшие сто лет, способно спровоцировать резкое похолодание в Европе. К такому выводу пришли учёные из Гронингенского университета.

Течение может поменять направление из-за таяния льдов в Гренландии и увеличения количества осадков. При этом исследователи не приняли во внимание таяние ледников в Арктике, что повышает угрозу прогнозируемых климатических изменений, передаёт EurekAlert.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Кембриджского университета зафиксировали таяние второго в мире по величине ледяного щита на острове Гренландия. Внутри ставшего объектом изучения ледника образовалось озеро. Беспилотники в течение пяти часов наблюдали за движением воды в озере, после чего покадровую съёмку проанализировали учёные. Результаты анализа показали, что вода стекает к нижней части ледника и растапливает ледяной покров.