Учёные предупредили о крахе человеческой цивилизации в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/8e64b192-d4e9-11ea-97aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Вырубка лесов в прежнем темпе может привести к тому, что через 40 лет вероятность выживания человечества на планете снизится до 10%. К такому выводу пришли учёные из Чили и Великобритании.

Результаты исследования представлены в журнале Scientific Reports. В ходе него специалисты изучили данные об уничтожении лесов за последние десятилетия. Как выяснилось, если темпы вырубки не будут снижены, лесные массивы на Земле исчезнут в течение 100-200 лет.

По словам учёных, исчезновение леса начнёт сказываться на жизни человечества «задолго до того, как будет срублено последнее дерево». Крах приблизят увеличение углекислого газа в атмосфере и нарушения круговорота воды — а следовательно, и нарушение потребления ресурсов человеком.

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