https://static.news.ru/photo/190e82ea-41e8-11ea-bef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Палеонтологи из Университета Пердью и Музея естественных наук Хьюстона выдвинули версию, что динозавры могли передвигаться на передних конечностях.

Свои выводы они сделали на основе исследования отпечатков следов завроподов мелового периода. Они выяснили, что у этих животных были толстые и мощные ноги, которыми они могли отталкиваться, передвигаясь в водоёмах, пишет РИА Новости.

В 2007 году в штате Техас были найдены загадочные следы крупных завроподов возрастом около 110 млн лет, передвигавшихся только на передних ногах. Отсутствие следов задних конечностей учёные объяснили тем, что на них приходилась незначительная масса тела, поэтому они оказывали меньшее давление на грунт и не оставили отпечатков.

Похожие отпечатки только передних конечностей были обнаружены в 1940 году в округе Бандера (штат Техас). Тогда американский палеонтолог Роланд Берд также предположил, что следы были оставлены завроподом во время плавания и отталкивания от дна передними ногами.

Ранее исследователи дали окончательный ответ на вопрос о причине вымирания динозавров. Учёные из Йельского университета доказали, что масштабного извержения вулканов было недостаточно для исчезновения гигантских рептилий, а вся ответственность за их вымирание лежит на астероиде.