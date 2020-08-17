Учёные оценили вероятность появления коронавируса ещё в 2012 году

https://static.news.ru/photo/d7dc4694-e0cb-11ea-ac63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Американские учёные обнаружили медицинские записи, согласно которым коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму ещё в 2012 году.

Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон сообщили, что первыми пациентами с коронавирусной инфекцией могли стать китайские горняки, которые очищали шахты от фекалий летучих мышей. У них были симптомы такие же, как и у заражённых COVID-19.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев отметил, что случаи с китайскими горняками можно было бы считать первыми случаями заражения, если бы у них были взяты образцы вируса. Тем более что случаи, когда люди переносили схожие с COVID-19 симптомы до пандемии, были не только в Китае.

Ухань — это место, где новый коронавирус был впервые выделен, но это не значит, что он именно там появился, попал в популяцию человека. Англичане говорили, что у них были похожие случаи, — привели слова учёного в РБК.

Врач-инфекционист и эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Виктор Малеев добавил, что горняки могли заразиться и в другом месте и любую из теорий о происхождении коронавируса нужно тщательно проверять.

Эти люди наверняка лечились в больнице, они могли заразиться по дороге туда или в самой больнице. Есть версия, что коронавирус передался людям не прямо от летучих мышей, а через других животных — панголинов. Все эти гипотезы нужно проверять, — процитировали учёного в РБК.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что без сравнения антител и штаммов у горняков в 2012 году и пациентов с коронавирусом, заразившимся во время пандемии, теория не несёт вреда, но и пользы тоже. Он отметил, что у горняков из Китая уже невозможно проверить антитела, однако это не означает, что они не болели одним из видов коронавируса. Он подчеркнул, что гипотеза американских учёных никакого влияния на современное течение пандемии не может оказать, писал NEWS.ru ранее.