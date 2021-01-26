Учёные объяснили уязвимость пожилых людей для лёгочных инфекций

https://static.news.ru/photo/72aec022-5ffa-11eb-b4b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Исследование учёных из Австралии позволило выявить факторы, объясняющие особую восприимчивость пожилых людей к лёгочным вирусным инфекциям и тяжёлое протекание у них таких болезней.

Учёные предполагали, что тяжёлое течение лёгочных инфекций у людей в возрасте связано с естественным снижением функциональности иммунной системы. Однако до сих пор было неясно, почему особый риск представляют именно респираторные патогены. Команда исследователей во главе с Линдой Уоким из Мельбурнского университета для решения этого вопроса изучила образцы лёгочной ткани доноров в возрасте от 22 до 68 лет. Специалисты оценили, как с возрастом меняется иммунный клеточный масштаб в лёгких, а также изучили реакцию клеток на воздействие вируса гриппа и SARS-CoV-2. Ни один из доноров не болел COVID-19. Результаты научной работы приведены в журнале Clinical & Transitional Immunology.

Исследование показало, что значительная часть иммунных клеток остаются стабильными на протяжении всей жизни, однако количество CD8+ Т-клеток памяти (клеток, хранящих информацию о ранее действовавших антигенах и формирующих вторичный иммунный ответ) снижается. Особенно восприимчивыми к этому процессу оказались Т-клетки, присутствующие в тканях кожи, лёгких и ЖКТ.

Учёные установили, что при инфицировании лёгочной ткани вирусом гриппа в образцах от пожилых доноров снижалась выработка интерферонов I типа, полипептидных цитокинов ГМ-КСФ и особенно гамма-интерферона, который участвует в выработке CD8 Т-клеток памяти.

В случае заражения коронавирусом иммунный ответ был слабым во всех образцах независимо от возраста. Авторы объясняют это тем, что SARS-CoV-2 во всех случаях был неизвестен иммунной системе и в ней отсутствовали специфические клетки для ответа на инфицирование.

По мнению исследователей, основная причина уязвимости пожилых людей для лёгочных инфекций заключается в истощении патогеноспецифических Т-клеток в лёгких, что приводит к ослаблению раннего противовирусного иммунного ответа. Учёные считают, что их работа вносит важный вклад в понимание возрастных изменений, происходящих в ландшафте иммунных клеток лёгких, и потенциально позволит снизить уязвимость пожилых людей к респираторным инфекциям.

Ранее американские учёные предупредили о риске использования нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), писал NEWS.ru. Специалисты установили, что лекарства из этой группы могут помешать иммунитету бороться с коронавирусом.