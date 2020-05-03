Учёные объяснили исчезновение пчёл

https://static.news.ru/photo/d995387a-8d41-11ea-802d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Ученые Ньюкаслского университета назвали причину массового исчезновения колоний пчёл.

Эксперты заявили, что массовое исчезновения произошло в период с 2007-го по 2017 год. Насекомых поразил хронический пчелиный паралич. Заболевание было выявлено в Линкольншире, а затем распространилось на 39 из 47 округов Англии, пишет Nature Communications.

Основными симптомами является аномальный тремор, неспособность летать и потеря волосяного покрова у насекомых. Причины заболевания до сих пор не выявлены.

Ранее NEWS.ru передавал, что учёные открыли новый тип воздействия влияния пестицидов на пчёл.