Наука

Учёные объяснили исчезновение пчёл

16:17, 03 мая 2020
Фото: Pixabay

Ученые Ньюкаслского университета назвали причину массового исчезновения колоний пчёл.

Эксперты заявили, что массовое исчезновения произошло в период с 2007-го по 2017 год. Насекомых поразил хронический пчелиный паралич. Заболевание было выявлено в Линкольншире, а затем распространилось на 39 из 47 округов Англии, пишет Nature Communications. 

Основными симптомами является аномальный тремор, неспособность летать и потеря волосяного покрова у насекомых. Причины заболевания до сих пор не выявлены.

Ранее NEWS.ru передавал, что учёные открыли новый тип воздействия влияния пестицидов на пчёл.

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