Учёные объяснили исчезновение пчёл

Ученые Ньюкаслского университета назвали причину массового исчезновения колоний пчёл.
Эксперты заявили, что массовое исчезновения произошло в период с 2007-го по 2017 год. Насекомых поразил хронический пчелиный паралич. Заболевание было выявлено в Линкольншире, а затем распространилось на 39 из 47 округов Англии,
Основными симптомами является аномальный тремор, неспособность летать и потеря волосяного покрова у насекомых. Причины заболевания до сих пор не выявлены.
Ранее NEWS.ru передавал, что учёные открыли новый тип воздействия влияния пестицидов на пчёл.
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