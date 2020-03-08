https://static.news.ru/photo/2adebc72-6247-11ea-855d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/ Global Look Press

Учёные выяснили новые подробности влияния пестицидов на развитие пчёл. Речь идёт о личинках насекомых, мозг которых под влиянием токсинов замедляет рост.

Длительное и необратимое повреждение мозга вызывает снижение способности пчелы добывать пищу. Чтобы выяснить это, учёные наблюдали за несколькими группами насекомых, пишет Science Alert. Одним давали нектар с пестицидами, другим их добавляли только в зрелом возрасте, третьих кормили обычной для пчёл пищей.

В итоге выяснилось, что самыми медленными по поиску пищи оказались пчёлы из первой группы. Их мозг значительно пострадал от токсинов, сами особи так и не выросли из размеров трёхдневного возраста.

Повлияли пестициды и на ту группу пчёл, которой давали пестициды в зрелом возрасте. Признаки губительного воздействия химикатов учёные обнаружили уже через три дня. Оказалось, что влияют токсины на ту часть мозга насекомого, которая отвечает за обучение и будущую адаптацию пчёл в окружающей среде.

Пестициды, как выяснилось, могут накапливаться внутри колоний. Этим объясняется резкое сокращение пчелиных семей через две-три недели после распыления пестицидов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в мозге пчёл обнаружены колебания электрической активности, похожие на альфа-ритмы головного мозга приматов. Исследование провели сотрудники Гейдельбергского университета и Университета Отаго.