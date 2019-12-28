Геологи нашли на территории Лаоса крупную гравитационную аномалию. Она указала на существование кратера, появившегося около 780 тыс. лет назад в результате падения большого астероида.
Кратер на плато Болавен почти 20 км в диаметре, он заполнен лавой и обломками осадочных пород,
Геологам предстоит выяснить, какими размерами обладал астероид, с какой скоростью и под каким углом он упал на поверхность Земли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Роскосмоса ведут работу по созданию технологий противодействия опасным астероидам. Рассматриваются разные варианты воздействия на эти космические тела: от уничтожения до увода с опасной траектории с помощью гравитационного буксира.
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