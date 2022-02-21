Учёные обнаружили несколько вариантов «дельтакрон»-штамма COVID-19

Учёные обнаружили как минимум три варианта рекомбинации штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» — так называемого «дельтакрона». Подобный гибрид может сочетать в себе способность быстро размножаться и сильнее поражать легкие, но подтверждений появления такого штамма пока что нет. К тому же сам такой гибрид отличается меньшей устойчивостью и жизнеспособностью, пишут «Известия».

Чтобы такое стало возможно, для начала нужно, чтобы два разных штамма коронавируса размножались в одних и тех же клетках одного и того же человека одновременно <...> Cтоит первому вирусу начать размножаться, как иммунная система активирует разнообразные системы защиты, и второму вирусу может быть просто не под силу преодолеть воздвигнутые барьеры, — пояснил генетик Дмитрий Прусс.

Эпидемиологи Великобритании включили рекомбинант «дельта» и «омикрон»-штаммов коронавируса в список вариантов, заслуживающих более пристального наблюдения. Об обнаружении так называемого «дельтакрона» в начале января заявил профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис, однако находку двадцати пяти образцов, сочетающих геномы обоих штаммов, сочли лабораторной ошибкой. Сейчас же появились сведения о реальности комбинированного штамма.

В то же время директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов пояснил, что обнаружение вариантов «дельтакрона» носит единичный характер. К тому же есть основания полагать, что иммунитет вакцинированных будет справляться с гибридами, так как пока прививки эффективны против обоих штаммов по отдельности.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов оценил риск возникновения новых гибридных штаммов коронавируса как достаточно высокий. По его словам, виной всему — способность штаммов коронавируса уживаться в теле одного больного и мутировать под воздействием друг друга. Он напомнил, что подобный процесс привёл к возникновению «омикрона». При этом вирусолог подчеркнул, что в результате таких изменений получится не другой вирус, а иная вариация COVID.