Вирусолог оценил риск возникновения новых мутаций «дельты» и «омикрона»

Риск возникновения новых гибридных штаммов коронавируса, которые будут мутировать из «дельты» и «омикрона» по принципу «дельтакрона», достаточно высок, заявил вирусолог Александр Чепурнов. Виной всему — способность штаммов коронавируса уживаться в теле одного больного и мутировать под воздействием друг друга, пишет Lenta.ru. Он напомнил, что подобный процесс привёл к возникновению «омикрона».

Надо помнить о том, что в самом «омикроне» есть вставка, которая может принадлежать другой инфекции, например простудной, которая могла быть приобретена в результате одновременного переболевания, — подчеркнул Чепурнов.

При этом Чепурнов отметил, что мутация будет происходить активнее при сочетании «дельты» и «омикрона», так как эти штаммы генетически крайне близки друг к другу. Вирусолог подчеркнул, что в результате таких изменений получится не другой вирус, а иная вариация COVID.

Это будет не другой вирус, где есть определённое препятствие таким переходам, а такой же коронавирус. Например, если произойдет одновременное инфицирование больного и «дельтой», и «омикроном», — резюмировал медик.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что «дельтакрон» нельзя называть новым штаммом COVID-19. Данное наименование не следует использовать, поскольку он не является комбинацией двух вариантов вируса.