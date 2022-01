Вирусолог оценил риск возникновения новых мутаций «дельты» и «омикрона»

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Для долгой и здоровой жизни необходимо избегать вредной еды вроде печенья и пирожных. При этом нужно есть рыбу, богатую омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от болезней, рекомендует американский диетолог Рональд Смит, пишет издание Eat This, Not That!.

По словам специалиста, избыток сахара подрывает здоровье, а рыба, наоборот, полезна, особенно для пожилых людей. Диетолог Лиза Янг советует также употреблять больше продуктов, замедляющих старение, в частности ягоды и цитрусовые....