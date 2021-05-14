Учёные назвали «специалиста» по выживанию в условиях изменения климата

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Изменение климата и вызванные им колебания температуры поставили многие виды живых существ на грань вымирания. Учёные из Университета Макгилла, используя секвенирование генома, обнаружили, что некоторые виды рыб могут быстрее других животных адаптироваться к экстремальным сезонным изменениям и таким образом получают конкурентное преимущество. Результаты исследования приведены на сайте университета.

«Специалистом» по выживанию в условиях изменяющегося температурного режима исследователи назвали трёхиглую колюшку. Этот вид рыб является популярным объектом изучения для экологов-эволюционистов. Колюшки известны своими разнообразием — некоторые из них живут в солёной воде, другие — в пресной, они могут иметь различные размер и форму. Учёные решили решили изучить генетическую основу для такой адаптивности.

Специалисты отслеживали шесть популяций трёхиглой колюшки до и после сезонных изменений окружающей среды с помощью секвенирования генома. Рыбы, проживающие в устьях рек Калифорнии, должны приспосабливаться к изменениям, вызванным чередованием влажной зимы и засушливого лета. Учёные увидели, что только лучше приспособленные к температурным сдвигам колюшки способны пережить сезон и оставить потомство. Здесь в дело вступает естественный отбор — «успешные» рыбы передают ответственные за способность к адаптации гены своим отпрыскам и популяция в целом становится устойчивее.

Современная версия дарвиновской идеи эволюции путем естественного отбора утверждает, что организмы с генами, способствующими выживанию и воспроизводству, будут иметь тенденцию оставлять больше потомства, чем их сверстники, в результате чего частота генов увеличивается из поколения в поколение. В результате популяции адаптируются и со временем они станут [ещё] лучше адаптироваться к окружающей среде, — заключил ведущий автор исследования Алан-Гарсия Эльфринг, доцент кафедры биоразнообразия.

Ранее стало известно, что вызванные глобальным потеплением процессы начали стремительно разрушать древнейшие наскальные рисунки в Индонезии.