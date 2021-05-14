Учёные назвали «специалиста» по выживанию в условиях изменения климата

Изменение климата и вызванные им колебания температуры поставили многие виды живых существ на грань вымирания. Учёные из Университета Макгилла, используя секвенирование генома, обнаружили, что некоторые виды рыб могут быстрее других животных адаптироваться к экстремальным сезонным изменениям и таким образом получают конкурентное преимущество. Результаты исследования приведены на сайте университета.
«Специалистом» по выживанию в условиях изменяющегося температурного режима исследователи
Специалисты отслеживали шесть популяций трёхиглой колюшки до и после сезонных изменений окружающей среды с помощью секвенирования генома. Рыбы, проживающие в устьях рек Калифорнии, должны приспосабливаться к изменениям, вызванным чередованием влажной зимы и засушливого лета. Учёные увидели, что только лучше приспособленные к температурным сдвигам колюшки способны пережить сезон и оставить потомство. Здесь в дело вступает естественный отбор — «успешные» рыбы передают ответственные за способность к адаптации гены своим отпрыскам и популяция в целом становится устойчивее.
Современная версия дарвиновской идеи эволюции путем естественного отбора утверждает, что организмы с генами, способствующими выживанию и воспроизводству, будут иметь тенденцию оставлять больше потомства, чем их сверстники, в результате чего частота генов увеличивается из поколения в поколение. В результате популяции адаптируются и со временем они станут [ещё] лучше адаптироваться к окружающей среде, — заключил ведущий автор исследования Алан-Гарсия Эльфринг, доцент кафедры биоразнообразия.
Ранее стало известно, что вызванные глобальным потеплением процессы начали стремительно разрушать древнейшие наскальные рисунки в Индонезии.