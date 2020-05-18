Учёные назвали необычную причину распространения риса в мире

https://static.news.ru/photo/a6dc2ade-999d-11ea-9450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Международная группа учёных выяснила, что поспособствовало появлению новых сортов риса и его распространению по всему миру.

Согласно их данным, причиной стало глобальное похолодание, произошедшее 4200 лет назад. В ходе исследований они проследили историю этого растения и его историческое продвижение по планете.

В общей сложности исследователи изучили свыше 1400 сортов риса. Выяснилось, что около 10 тысяч лет назад его выращивали только на территории Китая, однако позднее он стал востребован во всей Азии, дошёл до Ближнего Востока, Африки и Европы. Это растение оказалось уникальным, так как приспосабливалось к различным климатам.

По мнению учёных, глобальное похолодание заставило земледельцев выводить новые, более устойчивые к холоду сорта. На это также указывает анализ найденных археологами древних остатков риса, передаёт Nature Plants.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники Ратгерского университета исследовали прошлые периоды глобальных потеплений на Земле. Они пришли к выводу, что нынешние изменения отличаются от исторических.