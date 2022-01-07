Учёные нашли воду на Луне

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В образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5», китайские учёные обнаружили воду. Об открытии написано в научном журнале Science Advances.

По нашим подсчётам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нём благодаря солнечному ветру, — сообщили исследователи.

Космический аппарат «Чанъэ-5» был запущен с помощью ракеты «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан 24 ноября 2021 года. Посадочный модуль успешно прилунился 1 декабря, после чего зонд установил на Луне флаг КНР.

Данная миссия стала первой, когда беспилотный зонд доставил образцы на Землю. Китаю удалось получить лунные образцы впервые в мире за последние 44 года. О возвращении зонда стало известно в начале декабря 2021 года.

Ранее журналист раскрыл тайну «загадочного дома» на Луне. Как выяснилось, «загадочный» объект, который запечатлел китайский луноход «Юйту-2» у кратера Фон Карман, оказался небольшим камнем. При этом по первым снимкам из-за ракурса казалось, что в кадр попал объект с необычной формой, названный «загадочным домом».