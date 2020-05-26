Учёные нашли способ худеть без диет

Специалисты института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) выяснили, как влияние на синтез определённого гена может привести на ускоренное сжигание жира.
Согласно результатам исследования,
Большинство учёных изучает ожирение и генетику ожирения. Мы просто поменяли тактику и изучили худобу, открыв новую область для исследований, — рассказал один из авторов исследования Джозеф Пеннингер.
Догадку учёных подтвердили испытания на животных и насекомых, в ходе которых у них отключили ALK-ген в области гипоталамуса, что приводило к жиросжиганию.
Ранее NEWS.ru писал о том, что житель Индии Принц Ариб рассказал о своём похудении на 25 кг. Он смог добиться такого результата при помощи рациона и графика тренировок.
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