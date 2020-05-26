Учёные нашли способ худеть без диет

https://static.news.ru/photo/c5f1e9a4-9f6a-11ea-ae89-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) выяснили, как влияние на синтез определённого гена может привести на ускоренное сжигание жира.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Cell, за худобу человека может отвечать мутация ALK-гена, который, по словам учёных, широко изучался «в контексте рака». Специалисты считают, что подавление синтеза этого гена может привести к ускоренному сжиганию жира.

Большинство учёных изучает ожирение и генетику ожирения. Мы просто поменяли тактику и изучили худобу, открыв новую область для исследований, — рассказал один из авторов исследования Джозеф Пеннингер.

Догадку учёных подтвердили испытания на животных и насекомых, в ходе которых у них отключили ALK-ген в области гипоталамуса, что приводило к жиросжиганию.

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