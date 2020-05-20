Похудевший на 25 кг мужчина рассказал о своём образе жизни

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Житель Индии Принц Ариб рассказал о своём похудении на 25 килограмм. Он смог добиться такого результата при помощи рациона и графика тренировок.

Мужчина решил сбросить вес после расставания с девушкой. На тот момент он весил 112 килограммов, передаёт Times of India.

Он отказался от вредной пищи. Ариб завтракал овсяными хлопьями, яблоком и морковью, обедал варёной курицей с салатом, ужинал рисом карри и яйцами без желтков.

Как писал NEWS.ru, на карантине многие россияне мало двигаются и много едят. Это может привести к набору веса. Врачи бьют тревогу: по количеству людей с избыточной массой тела Россия скоро догонит и перегонит США. По данным Росстата, каждый третий россиянин имеет проблемы с лишним весом, 15% мужчин и 28,5% женщин страдают от ожирения. Этим сильно обеспокоены врачи-гинекологи, поскольку проблемы с килограммами могут помешать женщине выносить и родить здорового ребёнка. Кроме того, у тучных мам повышается риск смерти во время родов.