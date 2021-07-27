Учёные нашли самое безжизненное место на планете

Учёные впервые нашли на Земле почву, в которой не было обнаружено никаких следов микробной жизни. Открытие сделали исследователи из Университета Колорадо в Боулдере, сообщает «МИР 24».

Такая безжизненная земля оказалась у ледника Шеклтона в Антарктиде. Обычно антарктические почвы содержат не менее несколько тысяч микробов на грамм. Однако взятые вокруг этого ледника пробы почвы не выявили никаких следов жизни. Учёные предположили, что микробы здесь не выжили из-за климата, поскольку окружающая среда вокруг ледника оказалась не только холодной, но и крайне сухой.

Ранее микробов обнаруживали в самых неблагоприятных средах: внутри вулканов, в почве пустыни Атакама, даже на корпусе Международной космической станции. Новые данные свидетельствуют о том, что холод и засуха могут являются серьёзным препятствием для развития микроорганизмов.

Ранее британские исследователи обнаружили под шельфовым ледником в Антарктиде необычных живых существ, которые похожи на губки. Это произошло в ходе поискового бурения на шельфовом леднике Фильхнера. Это открытие примечательно тем, что на антарктическом побережье отсутствуют прикреплённые бентосные формы жизни.