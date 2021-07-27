Учёные нашли самое безжизненное место на планете

Учёные впервые нашли на Земле почву, в которой не было обнаружено никаких следов микробной жизни. Открытие сделали исследователи из Университета Колорадо в Боулдере, сообщает «МИР 24».
Такая безжизненная земля
Ранее микробов обнаруживали в самых неблагоприятных средах: внутри вулканов, в почве пустыни Атакама, даже на корпусе Международной космической станции. Новые данные свидетельствуют о том, что холод и засуха могут являются серьёзным препятствием для развития микроорганизмов.
Ранее британские исследователи обнаружили под шельфовым ледником в Антарктиде необычных живых существ, которые похожи на губки. Это произошло в ходе поискового бурения на шельфовом леднике Фильхнера. Это открытие примечательно тем, что на антарктическом побережье отсутствуют прикреплённые бентосные формы жизни.