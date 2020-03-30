https://static.news.ru/photo/e10cbba6-7288-11ea-b5f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американские учёные нашли способ определять контрафактный виски после того, как напиток высыхает.

«Паутинка» органических молекул образуется в виски, изготовленных в США. Такой рисунок не характерен для алкоголя, который произведён в Шотландии или Канаде.

В американском виски «паутинка» возникла благодаря взаимодействию ароматических эфиров и других органических веществ, — заявили учёные, пишет журнал ACS Nano.

Эта особенность американского виски поможет определять в будущем контрафактный алкоголь.

Ученые из университетов Луисвилла и штата Северная Каролина определили, что вещества, составляющие около 1% от массы алкогольного напитка, могут образовывать узоры на площадях до нескольких квадратных миллиметров.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из домов в Индии из крана полиласьсмесь рома, пива и бренди. Причиной стали действия местных властей, которые утилизировали контрафактный алкоголь недалеко от дома.