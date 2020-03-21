https://static.news.ru/photo/92d31eee-6b53-11ea-a639-fa163e074e61_660.jpg Фото: kbsu.ru

Учёные Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского госуниверситета разработали полимерный антисептик, защищающий от коронавируса. Технологию его производства они уже запатентовали.

В лабораторных условиях доказаны антисептические свойства и отсутствие токсичности данного полимера, для человеческого организма он полностью безвреден, — говорится в сообщении вуза.

20 марта сотрудники Центра опробовали действие антисептика в стенах своего университета. Они наносили полимер малярной кистью, за пять минут раствор высыхал, образуя тонкую защитную плёнку. По данным учёных, полимерная природа антисептика защищает поверхности от грибков и микробов на длительное время, поэтому вещество лучше всего наносить на ручки дверей, поручни и кнопки лифта.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время в России более 36 тысяч человек находятся под медицинским контролем из-за коронавируса. С начала года их было более 82 тысяч. С 31 декабря сотрудники Роспотребнадзора для недопущения завоза коронавирусной инфекции в страну в пунктах пропуска на госгранице досмотрели порядка 4,7 млн человек, из них 398 тысяч — граждане, прибывшие из Китая.

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта. По последним данным, по всему миру заразились более 277 тысяч человек, более 11 тысяч из них умерли. В России зарегистрировано 253 заражённых.