Учёные из США создали антибиотик, уничтожающий самые стойкие бактерии

https://static.news.ru/photo/8312f648-a5b2-11ea-b515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Lovett/Global Look Press

Американские учёные разработали новый антибиотик, который способен уничтожать самые стойкие бактерии. При этом у болезнетворных микроорганизмов не вырабатывается устойчивость к нему.

Препарат создан на основе соединения SCH-79797. Он обладает двойным действием — проникает сквозь стенки бактерий и разрушает в их клетках фолиевую кислоту. Руководитель исследования профессор Земер Гитай сравнил его с отравленной стрелой, наносящей урон как снаружи, так и изнутри.

Он отметил также, что основная проблема антибиотиков состоит в том, что бактерии быстро вырабатывают к ним резистентность. Новый препарат стал в этом плане исключением, поэтому ему дали рабочее название «иррезистин».

Эффективность разработки авторы проекта проверили на вызывающей гонорею Neisseria gonorrhoeae. Эта бактерия устойчива практически ко всем известным антибиотикам. Опыты на мышах показали, что новый препарат способен победить и её, сообщает журнал Cell.

Ранее NEWS.ru писал, что японские учёные вырастили из человеческих клеток мини-бронхи для изучения коронавируса. Они рассчитывают, что их исследования помогут в разработке лекарства от инфекции.