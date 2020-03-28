https://static.news.ru/photo/534b880a-718f-11ea-935b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты из университета Гонконга рассказали, при какой температуре коронавирус особенно активен.

Согласно данным учёных, высокая стабильность COVID-2019 фиксируется при температуре около четырёх градусов. При отсутствии дезинфекции его активность падает только через две недели. При этом температура в 70 градусов способна дезактивировать SARS-CoV-2 в течение пяти минут.

Также специалисты выяснили, как долго коронавирус остаётся на поверхности различных предметов. Так, на бумаге он продержался три часа, на одежде и обработанном дереве — два дня, на стекле — четыре, а на пластике — семь.

По словам исследователей, вирус способен находиться на внешней поверхности медицинских масок до недели, поэтому необходимо тщательно дезинфицировать их, передаёт medRxiv.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Медицинской школы Гарвардского университета объяснили, почему при заражении новой коронавирусной инфекцией некоторые пациенты теряют обоняние.

По последним данным, в мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч. Согласно последним данным, в России 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы.