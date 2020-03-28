https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудники Медицинской школы Гарвардского университета объяснили, почему при заражении новой коронавирусной инфекцией некоторые пациенты теряют обоняние.

Согласно результатам исследования геномов мышей, приматов и человека, определённые клетки в носовой полости скрывают от вируса белки, которые необходимы ему для проникновения в организм. Учёные считают, что заражение данных клеток приводит к распространению коронавируса и потере обоняния.

Специалисты предполагают, что также COVID-2019 «помогает» повреждение клеток соединительной ткани в носу, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что лекарство от коронавируса разрабатывают на сегодня британские врачи. Для этого они хотят использовать кровь уже излечившихся людей. Такой метод уже был использован для лечения «испанки» в 1918 году.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч. Согласно последним данным, в России 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы.