Сотрудники Медицинской школы Гарвардского университета объяснили, почему при заражении новой коронавирусной инфекцией некоторые пациенты теряют обоняние.
Согласно результатам исследования геномов мышей, приматов и человека, определённые клетки в носовой полости скрывают от вируса белки, которые необходимы ему для проникновения в организм. Учёные считают, что заражение данных клеток приводит к распространению коронавируса и потере обоняния.
Специалисты предполагают, что также COVID-2019 «помогает» повреждение клеток соединительной ткани в носу,
Ранее NEWS.ru писал, что лекарство от коронавируса разрабатывают на сегодня британские врачи. Для этого они хотят использовать кровь уже излечившихся людей. Такой метод уже был использован для лечения «испанки» в 1918 году.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч. Согласно последним данным, в России 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы.
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