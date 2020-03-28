Лекарство от коронавируса разрабатывают на сегодня британские врачи. Для этого они хотят использовать кровь уже излечившихся людей.
Такой метод уже был использован для лечения гриппа «Испанки» в 1918 году. Сейчас учёные ждут разрешения на использование крови от наблюдательного медицинского органа Великобритании,
Учёные рассчитывают получить положительный ответ в самое ближайшее время.
Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Анна Баранова одобрила использование препарата на основе мефлохина против коронавируса. Лекарство презентовало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в России.
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