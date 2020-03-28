https://static.news.ru/photo/81ad6c22-7158-11ea-934c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лекарство от коронавируса разрабатывают на сегодня британские врачи. Для этого они хотят использовать кровь уже излечившихся людей.

Такой метод уже был использован для лечения гриппа «Испанки» в 1918 году. Сейчас учёные ждут разрешения на использование крови от наблюдательного медицинского органа Великобритании, пишет The Telegraph.

Учёные рассчитывают получить положительный ответ в самое ближайшее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Анна Баранова одобрила использование препарата на основе мефлохина против коронавируса. Лекарство презентовало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в России.