https://static.news.ru/photo/1d2e03e8-7120-11ea-a8b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCXJYy66gIOEsT04ndBUBFPw

Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Анна Баранова одобрила использование препарата на основе мефлохина против коронавируса. Лекарство презентовало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в России.

Противомалярийное лекарство «Мефлохин» стало основой для российского средства. По словам Барановой, его активное вещество оказалось менее токсично, чем все испытанные препараты хлорохинового ряда, в том числе гидроксихлорин, эффективность которого подтвердили медики в Китае и Франции.

Эффективность мефлохина на клеточных культурах, заражённых коронавирусом, вызывающим COVID-2019, доказана, — цитирует Баранову РИА Новости.

Профессор уточнила, что учёные ещё не выяснили, как именно мефлохин подавляет вирус, но его положительное влияние подтверждено однозначно.

Как писал NEWS.ru, появившийся в КНР коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 616 тысяч человек почти во всех странах. К вечеру 28 марта погибли около 29 тысяч пациентов, выздоровели 135 тысяч.