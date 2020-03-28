Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Анна Баранова одобрила использование препарата на основе мефлохина против коронавируса. Лекарство презентовало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в России.
Противомалярийное лекарство «Мефлохин» стало основой для российского средства. По словам Барановой, его активное вещество оказалось менее токсично, чем все испытанные препараты хлорохинового ряда, в том числе гидроксихлорин, эффективность которого подтвердили медики в Китае и Франции.
Профессор уточнила, что учёные ещё не выяснили, как именно мефлохин подавляет вирус, но его положительное влияние подтверждено однозначно.
Как писал NEWS.ru, появившийся в КНР коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 616 тысяч человек почти во всех странах. К вечеру 28 марта погибли около 29 тысяч пациентов, выздоровели 135 тысяч.