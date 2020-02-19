https://static.news.ru/photo/b363b802-532b-11ea-accd-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Joles/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Токсичные белки, связанные с болезнью Паркинсона, могут формироваться в кишечнике, а затем проникать в мозг, установили калифорнийские учёные. Их исследование подтвердило гипотезу о том, что корни болезни нужно искать в кишечнике.

Теория о скоплении токсичной формы белка альфа-синуклеина (тельца Леви), который из кишечника попадает в мозг и проводит к массовой гибели нейронов, впервые появилась в начале 2000-х годов. Она была непопулярна среди учёных.

Специалисты Калифорнийского технологического университета задались целью узнать, как токсичные белки «перемещаются» по организму. Учёные провели исследования на мышах. Они ввели в оболочку двенадцатиперстной кишки грызунов тельца Леви. Выяснилось, что альфа-синуклеин из кишечника попадал в мозг. Старые особи мышей при этом испытывали двигательные нарушения и проблемы с желудочно-кишечным трактом, а у молодых особей не было таких проблем. Учёные полагают, что организм старых грызунов не справлялся с выводом токсичного белка, для чего ему на помощь приходит фермент глюкоцереброзидазы (GCase). У старых мышей концентрация GCase в кишечнике была намного ниже, чем у молодых особей.

Учёные с помощью генной терапии стимулировали выработку GCase, после этого часть симптомов болезни исчезла, а накопление токсинов замедлилось.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что недостаток этого фермента влияет на патологические процессы в кишечнике и приводит к поражению мозга в дальнейшем, считают учёные. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

NEWS.ru сообщал, что австралийские учёные разработали тест для определения болезни Паркинсона по почерку человека. Точность выявления симптомов составляет 93%.