Учёные доказали ускоренное старение недоношенных мальчиков

https://static.news.ru/photo/4fc2b286-b70b-11eb-9084-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа учёных из Канады выяснила, что недоношенные мальчики подвержены ускоренному старению в отличие от родившихся в срок детей обоих полов или недоношенных девочек. Выводы исследователей опубликованы в журнале Pediatrics.

Сотрудники Университета Макмастера изучали данные о детях, полученные в ходе самого продолжительного в мире лонгитюдного исследования младенцев с низким весом при рождении (наблюдение началось в 1977 году). Канадские учёные, используя эпигенетические часы, проанализировали гены 45 детей с низкой массой тела при рождении и 47 — с нормальным весом. Затем сравнивался биологический возраст испытуемых, которым уже исполнилось от 30 до 35 лет. Исследователи доказали, что недоношенные мальчики в среднем стареют на 4,6 года быстрее, чем младенцы того же пола с нормальным весом при рождении. У девочек разницы в возрастных изменениях выявить не удалось.

Лежащие в основе этой закономерности механизмы до сих пор не обнаружены. Учёные могут только отметить, что пренатальное развитие, очевидно, играет значительную роль в процессах, связанных со старением. Ряд других исследований также показали, что недоношенные дети мужского пола более восприимчивы к пренатальным стрессам. Возможно, это связано со скоростью возрастных изменений в будущем.

Учёные подчёркивают, что полученные данные подтверждают необходимость мониторинга здоровья недоношенных детей на протяжении всей жизни. Людям, родившимся раньше срока, рекомендовано сбалансировано питаться, отказаться от курения, следить за режимом сна, заниматься физическими упражнениями, а также научиться управлять стрессом.

В апреле российские врачи из Коломенского перинатального центра смогли спасти недоношенную девочку с экстремально низкой массой тела. «Сверхлёгкий» ребёнок при появлении на свет весил всего 480 граммов.