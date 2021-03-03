Учёные доказали связь коронавируса с группой крови

https://static.news.ru/photo/cf10aade-7c4b-11eb-87e3-96000091f725_660.jpg Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Учёные-медики из больницы Brigham and Women’s в Бостоне выяснили, почему носители второй группы крови имеют больший риск заболеть коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Специалисты проанализировали, как эритроциты — красные кровяные тельца каждой из групп крови — взаимодействуют с коронавирусом SARS-CoV-2. Они определили степень связывания белкового комплекса RBD (используемого для прикрепления к клеткам-хозяевам) на поверхности вируса с эритроцитами. При этом от силы связывания зависит лёгкость заражения.

Авторы исследования сравнили количество антигенов RBD на респираторных клетках и эритроцитах у пациентов с I, II, III группами крови. Выяснилось, что RBD имеет предпочтения для привязывания к респираторным клеткам людей со II группой крови и не связывается с эритроцитами II группы крови.

Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках, — заявил ведущий автор исследования, доктор Шон Стоуэлл.

Учёные подчёркивают, что наблюдение не может однозначно дать ответ, как будет протекать коронавирус у людей с разными группами крови, так как тяжесть заболевания зависит от многих факторов.

Как сообщал NEWS.ru, главный врач столичной больницы № 71 имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников считает, что COVID-19 никуда не денется и следует готовиться к тому, что сезонные пики его распространения будут вспыхивать во всех странах мира.