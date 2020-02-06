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В Университете Суррея разработали «революционный» тест: теперь по отпечаткам пальцев можно менее чем за две минуты идентифицировать людей, использовавших кокаин. Это можно сделать даже после того, как наркоманы вымыли руки.

Особое значение лабораторного теста с использованием масс-спектрометрии высокого разрешения состоит в том, что он может определить разницу между человеком, который прикоснулся к лекарству, и тем, кто его действительно употребил. Для этого понадобится только взять отпечатки пальцев у человека, пишет издание Mirror.

Метод основан на анализе химических веществ, выделяемых с потом. В частности, идёт проверка на бензоилекгонин, который вырабатывается в организме при приёме кокаина. Именно он помогает отличить тех, кто наркотик употреблял, от тех, кто его не принимал.

В процессе отработки методики учёные дактилоскопировали пациентов, обратившихся за помощью в наркологические реабилитационные клиники. Эти люди признались в употреблении кокаина в течение предыдущих 24 часов. Затем участников попросили тщательно вымыть руки с мылом и водой, после чего они прошли тест повторно.

Тест также может быть использован для выявления использования таких наркотиков, как героин, каннабис или амфетамины.

Правовые последствия открытия столь простой методики огромны, особенно когда речь идёт о такой проблеме, как вождение в нетрезвом виде. Новаторский метод может привести к эффективной проверке персонала. Кроме того, он может помочь работникам центров реабилитации наркоманов.

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