Учёные предположили, откуда появился загадочный «межзвёздный астероид»

https://static.news.ru/photo/4e1e151a-87ae-11eb-a00c-96000091f725_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

Загадочный астероид Оумуамуа является обломком планеты, похожей на Плутон. Такую версию выдвинули учёные из США, результаты их исследований публикует Journal of Geophysical Research: Planets.

По мнению авторов работы, астрофизиков из Университета Аризоны, несмотря на схожесть с кометой, астероид отличается от них формой, скоростью и отсутствием характерного газового «хвоста».

Рассчитав параметры скорости, массы и формы объекта, исследователи обнаружили, что под характеристики состава материала, из которого состоит Оумуамуа, подходит азот. При этом твёрдый азотный след — это важный компонент Плутона. В связи с этим учёные сделали вывод, что астероид может состоять из такого же материала.

Астрофизики предположили, что Оумуамуа может быть фрагментом похожей на Плутон планеты, от которой он откололся около полумиллиарда лет назад.

Астероид Оумуамуа — первый межзвёздный объект, обнаруженный в Солнечной системе 19 октября 2017 года.

Он не похож ни на что в Солнечной системе. Его сухая поверхность, необычно вытянутая форма и загадочный характер движения заставили некоторых учёных предположить, что это инопланетный зонд.

В настоящее время астероид приближается к Земле и пройдёт на минимальном от неё расстоянии 21 марта. Объект пролетит на расстоянии около 2 млн км и станет самой крупной «глыбой», «подкравшейся» к планете в 2021 году. Об этом писал NEWS.ru.