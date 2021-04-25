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Учёные назвали средний размер мужского полового члена в возбуждённом состоянии — 13,1 см. Это медиана, а не среднеарифметическое значение, то есть, если длина органа от основания до верхушки меньше данного показателя, то его обладатель в числе «менее удачливых» представителей сильного пола, если больше — «повезло», передаёт урологический портал BJU International.

Эксперты воспользовались результатами 17 ранее опубликованных работ. Выборка составила 15 521 мужчину: азиатов, американцев, европейцев и африканцев. Оказалось, что лишь немногие мужчины выпали за границы 12 и 16 см. Размер менее 12 см наблюдается у 25% участников, около 14 см — также у 25%. И только 1% мужчин являются обладателями пениса длиной свыше 20 см. Кроме того, почти у 5% мужчин «достоинство» меньше 10 см.

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Ранее сообщалось, что для поддержания мужского здоровья в норме после 30 лет нужно избегать случайных половых связей, а также следить за своим питанием. Об этом в комментарии для NEWS.ru рассказал уролог Николай Захарченко. По мнению специалиста, если мужчина всё же не может избежать случайных контактов, то обязательно нужно пользоваться средствами защиты и не забывать про гигиену.