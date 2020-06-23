Среди добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID-19, есть девушки

https://static.news.ru/photo/bdc6b4a8-b55e-11ea-94d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавируса, состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, сообщила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина. Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны РФ, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев.

Добровольцы находились у нас в изоляции две недели, после чего им провели очередные анализы скрининговые, их обследовали. По результатам обследования были выбраны 20 человек, которых мы вакцинировали. Часть добровольцев — военнослужащие по контракту, часть — гражданские люди, в том числе девушки, — цитирует РИА Новости Волчихину.

Она подчеркнула, что на данный момент у вакцинированных нет жалоб и серьёзных осложнений. За ними постоянно наблюдают медики: регулярно осматривают, измеряют температуру, давление и пульс.

Как писал NEWS.ru, вакцина от коронавируса, которую разработали НИЦ эпидемиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны, будет эффективна два года. Вводить её надо будет два раза, так как кодирующий спайк-белок коронавируса ген вводится на разных носителях. Двукратный приём даёт возможность увеличить защиту на больший период времени, рассказал руководитель центра Александр Гинцбург. Для массовой вакцинации россиян понадобится выпустить 70 млн доз препарата. На данный момент решается вопрос масштабного выпуска вакцины.

Гинцбург ранее сообщил, что быстрый выход на клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции обусловлен хорошей технологической платформой, зарекомендовавшей себя при создании вакцины от вируса лихорадки Эбола.