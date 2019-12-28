Министерство природных ресурсов и экологии РФ выпустило доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». Согласно документу, температура воздуха в Арктике в указанный период была выше нормы на 2,5 градуса.
Выдержки из доклада
Минприроды отмечает, что в европейской части Арктики весной 2018 года фиксировались отрицательные температурные аномалии — до минус двух градусов на Урале, в районе дельты Енисея и Обской губы. При этом зимний период стал самым тёплым с 1936 года.
Как ранее передавал NEWS.ru, Минприроды РФ оценило понесённый Россией ущерб от лесных пожаров в 2019 году в 15 млрд рублей.
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