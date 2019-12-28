https://static.news.ru/photo/bb84b7b8-2b33-11ea-af5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Jäkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство природных ресурсов и экологии РФ выпустило доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». Согласно документу, температура воздуха в Арктике в указанный период была выше нормы на 2,5 градуса.

Выдержки из доклада приводит ТАСС. В акваториях Северного Ледовитого океана потепление началось во второй половине 1990-х годов. В 2018 году в регионе была зафиксирована самая тёплая погода зимой, в 2016 году — летом. К 2005 году площадь ледяного покрова в Арктике уменьшилась до 300 тыс. кв. км. В 2018 году ледяной покров уменьшился ещё на 100 тыс. кв.м.

Минприроды отмечает, что в европейской части Арктики весной 2018 года фиксировались отрицательные температурные аномалии — до минус двух градусов на Урале, в районе дельты Енисея и Обской губы. При этом зимний период стал самым тёплым с 1936 года.

Как ранее передавал NEWS.ru, Минприроды РФ оценило понесённый Россией ущерб от лесных пожаров в 2019 году в 15 млрд рублей.