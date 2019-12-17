Минприроды России оценило ущерб от лесных пожаров в 2019 году в 15 млрд рублей. По данным ведомства, максимальные показатели должны были составить на 5 млрд больше.
Рослесхоз сообщает, что в 2019-м на территории РФ произошло свыше 14 тысяч лесных пожаров. Пламя охватило более 10 млн гектаров.
Сложнее всего обстановка складывалась в Иркутской области, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также Якутии,
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин призвал глав регионов обратить внимание на критическую ситуацию в мусорной отрасли. Он сообщил о том, что операторы могут прекратить вывозить мусор из-за того, что физические и юридические лица пренебрегают платежами за услуги в сфере вывоза мусора.
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