https://static.news.ru/photo/d004c862-1b08-11ea-9707-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин призвал глав регионов обратить внимание на критическую ситуацию в мусорной отрасли. Он сообщил о том, что операторы могут прекратить вывозить мусор из-за того, что физические и юридические лица пренебрегают платежами за услуги в сфере вывоза мусора. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо Дмитрия Кобылкина в адрес глав регионов.

По оценке Кобылкина, «в ряде субъектов России ситуация критическая». Минприроды «фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с отходами потребителям в связи с проблемами, возникающими в работе региональных операторов, и риском их банкротства». В документе указано, что, по экспертным оценкам, уровень неплатежей юридических лиц за вывоз мусора достигает 70%, — сообщило издание.

Губернаторам следует увеличить собираемость платежей, привести в порядок инфраструктуру, установить дополнительные контейнерные площадки, выплатить мусорным операторам долги и выполнить ряд других мероприятий по рекомендации Минприроды. Однако источники финансирования на эти мероприятия Дмитрий Кобылкин в письме не назвал, отмечает издание.

Как писал NEWS.ru ранее, в России около 70% юридических лиц и от 20 до 35% физических лиц не оплачивают счета за услуги вывоза мусора.