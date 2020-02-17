https://static.news.ru/photo/5eea34e6-5168-11ea-9546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что белки, которые приводят к болезням Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона, образуются даже в здоровом мозге.

Речь идёт об амилоидозе — отложении в тканях специфического белково-полисахаридного комплекса. Ранее считалось, что этот процесс в конечном счёте ведёт к гибели органа. Однако, как выяснили российские исследователи, например, белок FRX1 в амилоидной форме контролирует память и эмоции.

Мы впервые показали, что белок может именно функционировать в мозге в амилоидной форме, причём как в виде олигомеров, так и в виде нерастворимых агрегатов. Кроме того, выяснилось, что амилоидная форма FRX1 может связывать молекулы РНК и предохранять их от деградации, — прокомментировал работу один из её авторов, профессор СПбГУ Алексей Галкин.

Исследователи рассчитывают, что результаты их работы изменят взгляд на стратегию создания лекарств от нейродегенеративных заболеваний, пишет пресс-служба университета со ссылкой на статью в научном журнале Scientific Reports .

Наши выводы со всей очевидностью говорят о том, что создавать универсальное лекарство, которое будет разрушать все амилоиды в мозге, совершенно бесперспективно. Получается, нужно направленно искать средства лечения для каждой конкретной патологии, — добавил Галкин.

Современные учёные предполагают, что болезнь Альцгеймера развивается следующим образом. Есть «полезный» белок APP, играющий важную роль в формировании связей между нейронами. У страдающих этой формой деменции «обрезки» этого белка (бета-амилоиды) по какой-то причине не «утилизируются» должным образом. В результате он накапливается в тканях мозга, формирует там токсичные саморазмножающиеся клубки, а они постепенно убивают нейроны.