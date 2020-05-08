Создана генная терапия для прокачки мышц и сжигания жира

https://static.news.ru/photo/0999818e-9206-11ea-80ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи из Медицинской школы Университета Сент-Луиса использовали генную терапию, чтобы стимулировать быстрое наращивание мышц и сжигание жира у мышей. По мнению учёных, в будущем метод пригодится для людей с артритами и артрозами.

Авторы исследования обратили внимание, что страдающим этими заболеваниями рекомендуют физические нагрузки, которые могут оказаться болезненными из-за лишнего веса. Введение в организм гена фоллистатина позволит снять ограничения мышечного роста и позволит бороться с ожирением, следует из научной работы.

Мы определили способ использования генной терапии для быстрого наращивания мышечной массы. Он оказал огромное влияние на мышей и контролировал вес. Подобный подход может быть эффективным против артрита, особенно в случаях патологического ожирения, — цитирует «МедикФорум» профессора Фаршида Гилака.

По информации исследователя, «супермыши» получали пищу с высоким содержанием жиров, имели низкую физическую активность, но благодаря генной терапии их мышечная масса удвоилась. Животные стали более здоровыми и менее восприимчивыми к боли.

Как писал NEWS.ru, учёные из Калифорнийского университета разработали простой метод для выявления следов марихуаны в выдыхаемом человеком воздухе.