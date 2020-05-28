Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут

https://static.news.ru/photo/3217cc86-a0e5-11ea-b91b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Яркий солнечный свет способен разрушать вирус COVID-19 за считанные минуты, заявили американские учёные.

Как сообщает НСН, сотрудники Национального центра анализа и противодействия биологической защите США получили новые данные, указывающие на высокую эффективность солнечного света в борьбе с вирусом.

Исследование, проведенное подконтрольной министерству внутренней безопасности США структурой, показало, что яркий солнечный свет способен разрушать вирусные частицы SARS-CoV-2, провоцирующие заболевание коронавирусом за 15 минут. Получается, что передача вируса через предметы, которые находятся под воздействием прямых солнечных лучей, значительно замедляется.

Как писал NEWS.ru, жаркое лето может способствовать снижению распространения коронавируса. Как заявил микробиолог Евгений Плисов, что летом определённые факторы смогут поспособствовать снижению распространения коронавируса. При этом прямую зависимость между температурой выше плюс 30 или 40 градусов и темпами распространения COVID-19 провести сложно.