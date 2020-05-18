Смертность от COVID-19 предложили снизить разжижением крови

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) можно снизить с помощью препаратов, разжижающих кровь, считают сотрудники Королевского госпиталя Бромтона в Великобритании.
Исследователи проанализоваровали состояние граждан в критическом состоянии. В их лёгких практически отсутствовал кровоток, что говорит о сгущении крови в мелких сосудах. При этом многие смерти от недуга сопровождаются дефицитом кислорода в организме,
Также учёные из Великобритании проведут эксперимент, чтобы выяснить, могут ли специально обученные собаки почувствовать по запаху коронавирус у человека даже до появления первых симптомов.
На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,8 млн человек, более 316 тысяч скончались. В России выявили 290 678 пациентов, умерли 2722 гражданина, поправились 70 209.
Ранее NEWS.ru сообщал, что смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах. Это связано с более высоким иммунитетом жителей страны, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.
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